مران الأهلي - جلسة خاصة بين فايلر وأفشة.. وفحص طبي أخير لمتولي وعودة عاشور

حرص ريني فايلر مدرب الأهلي على عقد جلسة خاصة مع محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق للاطمئنان على حالته على هامش مران الفريق يوم الجمعة.

وتطرق فايلر خلال جلسته مع أفشة للحديث معه حول بعض الجوانب الفنية والتعليمات التي يرغب منه في تنفيذها على هامش المران.

ويخضع محمود متولي مدافع الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر له ظهر الجمعة على ملعب التتش، على أن يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية استعدادا للمرحلة المقبلة.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة فايلر على جاهزية حسام عاشور قائد الفريق بعد تعافيه من الآلام التي لحقت به في العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن مباراة طنطا الأخيرة في الدوري.

وشارك عاشور في المران البدني وتدريبات الكرة، ما يعني جاهزيته للمشاركة في المباريات مع الأهلي.

وعقد الجهاز الفني بقيادة فايلر محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه للحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ14 من الدوري المصري يوم الأحد.

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