مباشر في الدوري - المصري (0) أسوان (1) تصويبة جديدة من فادي فريد

الخميس، 16 يناير 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

دودو الجباس - بيراميدز - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ق. 14 بينية ساقطة إلى فادي فريد لكنه يسدد فوق المرمى هذه المرة.

ق. 13 تصويبة من مفتاح طقط يتصدى لها مسعد عوض ببراعة.

ق. 12 جووول أول لأسوان. مصطفى دويدار يمر من بهاء مجدي ويرسل عرضية، يقابلها فادي فريد في المرمى.

ق. 7 تصويبة أولى من شيخ موكورو لكن سهلة في يد مسعد عوض حارس المصري.

ق. 3 ضغط أسواني.. الركنية الثانية لأبناء الجنوب

بداية المباراة

في الدوري المصري أسوان

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