اسكواش - تأهل نور الشربيني ونوران جوهر ومربع ذهبي مصري للرجال ببطولة الأبطال

الخميس، 16 يناير 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

ضمنت مصر لقب رجال بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى هذا العام بمربع ذهبي مصري خالص، كما تأهلت نور الشربيني ونوران جوهر.

وتقام بطولة الأبطال (جي بي مورجان) أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

ونجح كريم عبد الجواد في التأهل على حساب الألماني سيمون روزنر بعد 90 دقيقة بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أخبار متعلقة
اسكواش - خروج رنيم الوليلي ونور الطيب وتأهل مؤمن وفرج لنصف نهائي بطولة الأبطال اسكواش - تفوق مصري مستمر وربع نهائي قوي منتظر ببطولة الأبطال اسكواش - 7 مصريات لثمن نهائي بطولة الأبطال.. وعسل يواصل التألق بمنافسات الرجال اسكواش - سداسي مصري لثمن نهائي الرجال ببطولة الأبطال.. وتفوق للسيدات في اليوم الأول

وحسم عبد الجواد بطاقة التأهل للمربع الذهبي بالفوز في الشوط الفاصل بنتيجة 11-9.

أما محمد الشوربجي فتأهل بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون رد.

وكان الثنائي علي فرج وطارق مؤمن قد حجزا مقعدهما في نصف النهائي أمس الأربعاء.

أما بمنافسات السيدات فنجحت نور الشربيني في التأهل بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون رد في نصف ساعة.

وتواجه نور الشربيني، النيوزلاندية جويل كينج التي تأهلت على حساب المصرية سلمى هاني.

كما يمثل مصر في نصف النهائي نوران جوهر التي تأهلت بالتغلب على الإنجليزية أليسون واترز بثلاثة أشواط دون رد.

مباريات نصف النهائي:

نوران جوهر × الفرنسية كاميل سيرم

علي فرج × طارق مؤمن

نور الشربيني × النيوزلاندية جويل كينج

محمد الشوربجي × كريم عبد الجواد

اقرأ أيضا

الأهلي يصعق طنطا

يوم ثأر الزمالك من الجونة

التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة

غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة المصري

تعرف أكثر على هدف الأهلي الأقرب

اسكواش نور الشربيني نوران جوهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا 24 دقيقة | رياضات أخرى
أجويرو: جماهير سيتي ستظل في قلبي.. وأواجه التحديات الجديدة بنفس الشغف والاحترافية 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"انتهت رحلة الأيقونة".. سيتي يعلن رحيل أجويرو بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري: أنا مظلوم.. أواجه صعوبات غير مسبوقة ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
الابن يكمل مسيرة الأب وإنجازات صلاح ضمن 15 رقما من اكتساح مصر لـ جزر القُمر ساعة | منتخب مصر
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: وفقا للائحة سيتم اعتبار الأهلي فائزا على الزمالك 20-صفر ساعة | الدوري المصري
مؤتمر البدري: أريد التأهل للمونديال قبل المشاركة في أمم إفريقيا.. توقعت اهتزاز الأداء ولكن ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب سلة الزمالك لـ في الجول: مدربو الأهلي أخبروني أن إدارة الفريق لا ترغب في لعب المباراة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك