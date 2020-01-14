تنس - هل تُستكمل بطولة أستراليا؟ دخان الحرائق يوقف التدريبات ويجبر لاعبين على الانسحاب

تسبب دخان حرائق الغابات في أستراليا إلى توقف التدريبات للاعبي التنس اليوم الثلاثاء خلال استعدادتهم للمشاركة في منافسات أستراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى في العام (جراند سلام).

ووصل دخان حرائق الغابات إلى مدينة ملبورن التي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس إيقاف التدريبات بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء بسبب سوء جودة الهواء.

وكشف المنظموان عن استمرار مباريات التصفيات في البطولة رغم توقف المران بشكل مؤقت.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البطولة أن الوضع يتم مراقبته وهناك تحسن، لكن سيتم اتخاذ قرارات جديدة بعد التشاور مع هيئة الأرصاد الجوية والفريق الطبي.

بسبب دخان حرائق الغابات في استراليا 🎾 - انسحاب السلوفينية داليلة جاكوبوفيتش رغم تقدمها في النتيجة ببطولة أستراليا المفتوحة - انسحاب ماريا شارابوفا من مباراة استعراضية قبل مشاركتها في البطولة - إيقاف تدريبات اللاعبين اليوم الثلاثاء بشكل مؤقت pic.twitter.com/Gn0knj77fL — FilGoal (@FilGoal) January 14, 2020

وتسبب دخان الحرائق في انسحاب السلوفينية داليلة جاكوبوفيتش رغم تقدمها في النتيجة بسبب عدم قدرتها على التنفس واستكمال المباراة.

كما انسحبت الروسية ماريا شارابوفا من مباراة استعراضية في أستراليا قبل مشاركتها في البطولة.

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