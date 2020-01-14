تنس - هل تُستكمل بطولة أستراليا؟ دخان الحرائق يوقف التدريبات ويجبر لاعبين على الانسحاب

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 13:12

كتب : FilGoal

ملبورن - أستراليا المفتوحة

تسبب دخان حرائق الغابات في أستراليا إلى توقف التدريبات للاعبي التنس اليوم الثلاثاء خلال استعدادتهم للمشاركة في منافسات أستراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى في العام (جراند سلام).

ووصل دخان حرائق الغابات إلى مدينة ملبورن التي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس إيقاف التدريبات بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء بسبب سوء جودة الهواء.

أخبار متعلقة
تنس طاولة - هنا جودة لـ في الجول: ميدالية القارات بداية الحلم الأكبر.. وأتمنى تنفيذ وعد صلاح بعدما تحدته عبر في الجول.. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة للقاء تنس طاولة تنس طاولة – هنا جودة لـ في الجول: فخورة بما حققته أمام فرح المميزة.. وأتحدى صلاح تنس - أندية وادي دجلة ترعى محمد صفوت في أولمبياد طوكيو.. وقريبا 10 أبطال آخرين

وكشف المنظموان عن استمرار مباريات التصفيات في البطولة رغم توقف المران بشكل مؤقت.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البطولة أن الوضع يتم مراقبته وهناك تحسن، لكن سيتم اتخاذ قرارات جديدة بعد التشاور مع هيئة الأرصاد الجوية والفريق الطبي.

وتسبب دخان الحرائق في انسحاب السلوفينية داليلة جاكوبوفيتش رغم تقدمها في النتيجة بسبب عدم قدرتها على التنفس واستكمال المباراة.

كما انسحبت الروسية ماريا شارابوفا من مباراة استعراضية في أستراليا قبل مشاركتها في البطولة.

طالع أيضا

عندما اقتلع سيتيين رأس كرويف

لاعب الزمالك الأسبق: تعمدت إيذاء وليد سليمان

إقالة فالفيردي

إبراهيم حسن: ما حدث لسموحة يقضي على فريق مثل ريال مدريد

لاعب الزمالك يروي مشاركته في القمة بقرار مرتضى منصور

الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب "المكالمة المزورة"

ماريا شارابوفا تنس أستراليا المفتوحة دخان حرائق الغابات
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – إنجلترا تفوز على ألبانيا وتكرر ما حدث في مثل هذا اليوم منذ 20 عاما 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كرة طائرة - الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا 9 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات المونديال – أولمو ينقذ إنريكي من التعثر مجددا.. إسبانيا تفوز على جورجيا في الـ90+ 19 دقيقة | تصفيات كأس العالم
إسلام الشاطر مديرا لشركة لايف المسؤولة عن إدارة قناة الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
أحمد زاهر مدير إداري الزمالك يستقيل 35 دقيقة | مصر
عماد سليمان لـ في الجول: لائحة جديدة للإسماعيلي لباقي الموسم 36 دقيقة | الدوري المصري
صقور الجديان أتموا المهمة.. السودان إلى أمم إفريقيا 2021 على حساب جنوب إفريقيا 48 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
فرج عامر لـ في الجول: سموحة وافق على إعارة حسام حسن لـ أهلي طرابلس مقابل مليون دولار 54 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك