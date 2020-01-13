مباشر – وادي دجلة (0) - (1) الإنتاج الحربي

الإثنين، 13 يناير 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإنتاج الحربي ووادي دجلة في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

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** ق12 خالد وليد حارس وادي دجلة يهز شباكه بالخطأ بعد ركلة ركنية خادعة من أحمد مجدي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الدوري الإنتاج الحربي وادي دجلة

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