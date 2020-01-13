مباشر – وادي دجلة (0) - (1) الإنتاج الحربي
الإثنين، 13 يناير 2020 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإنتاج الحربي ووادي دجلة في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.
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** ق12 خالد وليد حارس وادي دجلة يهز شباكه بالخطأ بعد ركلة ركنية خادعة من أحمد مجدي
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة
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