مباشر السوبر الإسباني - ريال مدريد (0) (0) أتليتكو مدريد.. الوقت الإضافي

الأحد، 12 يناير 2020 - 19:32

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد - أتليتكو

يواجه ريال مدريد منافسه وجاره أتليتكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية.

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ق.105 دخول سانتياجو أرياس بدلا من جواو فيليكس في التغيير الرابع لـ أتليتكو

ق.98 خروج خوسيه ماريا خيمينز ودخول ستيفان سافيتش في التغيير الثالث لـ أتليتكو مدريد

ق.93 تهديد خطير من فيتولو لكن تسديدته تجد كورتوا من جديد

بداية الوقت الإضافي

إلى الوقت الإضافي...

نهاية المباراة

ق.+90 توماس بارتي يغافل دفاع ريال مدريد بتسديدة بعيدة المدى من ركلة حرة، لكن كورتوا في الموعد يبعد الكرة بصعوبة

ق.90 أوبلاك يتصدى لتسديدة رودريجو التي استقرت في منتصف المرمى

ق.89 دخول رودريجز بدلا من لودي في التشكيل الثاني لـ أتليتكو مدريد

ق.83 خروج لوكا يوفيتش ودخول ماريانو دياز في التغيير الثاني لـ ريال مدريد

ق.80 موراتا يهدر فرصة الهدف القاتل بعد تألق تيبوا كورتوا

ق.67 فالفيردي يهدر فرصة التقدم بعد أن اصطدمت رأسيته في ركبته وخرجت خارج الملعب

ق.60 خروج إيسكو ودخول رودريجو في التغيير الأول لـ ريال مدريد

ق.56 خروج هيكتور هيريرا ودخول فيتولو في التغيير الأول لـ أتليتكو مدريد

ق.51 تهديد قوي من لوكا يوفيتش بعد أن تلاعب بمدافعي أتليتكو وأطلق تسديدة يسارية أرضية مرت بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 رأسية من كاسيميرو تعلو عارضة أتليتكو بقليل

ق.39 فيرلان ميندي ينطلق من الجهة اليسرى ويخترق منطقة الجزاء ويسدد بيمينه كرة أمسك بها أوبلاك بثبات

ق.20 تهديد قوي من ألفارو موراتا الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم

ق.14 خطأ قاتل من سيرخيو راموس! قائد ريال مدريد مرر بالخطأ إلى جواو فيليكس الذي سدد كرة جاورت القائم

ق.9 تسديدة جديدة بعيدة المدى من لوكا مودريتش وأوبلاك يتصدى مجددا

ق.5 كاسيميرو يطلق تسديدة يسارية، ويان أوبلاك يمسك بثبات

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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