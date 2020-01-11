مباشر في إفريقيا - بلاتينوم 1 الأهلي 0.. محاولات حمراء لإدراك التعادل

السبت، 11 يناير 2020 - 14:37

كتب : FilGoal

ربيعة - جيرالدو - الأهلي - نادي مصر

تابع مباشرة مباراة الأهلي ومضيفه بلاتينوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ق19: ستانلي نجالا يسجل الهدف الأول لبلاتينوم

بداية المباراة

وليد سليمان يتعرض لشد في عضلة السمانة أثناء التسخين ومحمد مجدي "أفشة" يحل بديلا له في التشكيل الأساسي للأهلي

المباراة تنطلق بعد قليل

الأهلي بلاتينوم دوري أبطال إفريقيا

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