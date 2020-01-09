الشناوي: مواجهة بلاتينوم صعبة ونلعب دائما من أجل الفوز.. الانتصارات المتتالية تحملنا مسؤولية

الخميس، 09 يناير 2020 - 12:29

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي - الإسماعيلي

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن مواجهة فريقه أمام بلاتينوم الزيمبابوي ستكون صعبة وليست سهلة كما يظن البعض.

ويحل الأهلي ضيفا على بلاتينوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عصر السبت المقبل.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "المواجهة ستكون صعبة وليست سهلة كما يظن البعض، المباراة ستقام في ملعب المنافس ووسط جماهيره".

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وتابع "ملاعب إفريقيا تزيد من صعوبة المواجهات بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة وسوء حالة أرض الملعب".

وأضاف الشناوي "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، هدفنا هو المكسب في ضوء تشابك المجموعة فالأهلي والنجم والهلال لكل منهم 6 نقاط".

وعن الضغط بسبب فوز النجم على بلاتينوم قال الشناوي: "لم يضعنا ذلك تحت ضغط، الأهلي دائما يلعب من أجل الفوز أيا كانت نتيجة المنافسين".

وأوضح "أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده، فالجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد وليس المهم من يلعب فالأهم تحقيق الفوز".

وشدد الشناوي "اللاعبون اعتادوا على خوض لقاءات صعبة في الأجواء الإفريقية المتعلقة بارتفاع الحرارة والرطوبة، أتمنى أن يحالفنا الحظ ونعود بالانتصار".

وعن الانتصارات المتتالية قال الشناوي: "الفوز في 10 مباريات متتالية في الدوري يحملنا مسؤولية كبيرة في كل البطولات الأخرى".

وأخيرا بالحديث عن مستواه الأخير أوضح الشناوي "هذا نتاج تعب وجهد كبير لي ولزملائي في الأهلي والمنتخب والمدربين الذين عملت معهم".

وأتم تصريحاته "المنافسة قوية للغاية مع شريف إكرامي وعلي لطفي وهو ما يزيد من مستوى الجميع والتركيز يكون في التدري والمباريات لتقديم مستوى متميز".

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