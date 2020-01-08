الرجاء لـ في الجول: نفاوض نبيل محمود ورمضان السيد وأحمد الكأس لتدريب الفريق

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 15:10

كتب : رضا السنباطي

الاوليمبى احمد الكأس

قال حسن سبيتة المدير التنفيذي لنادي الرجاء مطروح إن فريقه في مفاوضات مع نبيل محمود ورمضان السيد وأحمد الكأس لتدريب الفريق، بعد رحيل أحمد ساري لتدريب النجوم، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح سبيتة: "مجلس إدارة النادي برئاسة سعد أبو صندوق مازالت في مفاوضات مع أكثر من مدير فني بعد رحيل أحمد ساري عن منصبه".

وأضاف "نبيل محمود ورمضان السيد وأحمد الكأس أبرز المرشحين لقيادة الفريق، وفي حالة فشل التعاقد مع مدير فني كبير، سنتجه لتعيين رضا أبو اليزيد المدرب بالفريق ليكون مديرا فنيا".

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وواصل "نجح أبو اليزيد خلال القيادة المؤقتة هذا الموسم بعد رحيل هاني العقبي، وحصد 6 نقاط بعد الفوز ضد مالية كفر الزيات والحمام".

وأتم "نبيل محمود حقق الصعود مع الفريق في موسم 2016-2017، ورمضان السيد له تجربة معنا، والكأس نافس مع أبو قير للأسمدة في مجموعة بحري".

الرجاء بدأ الموسم مع هاني العقبي الذي استقال قبل الجولة الخامسة بيومين ليتم تعيين رضا أبو اليزيد كمدير فني مؤقت ثم تم تعيين أحمد ساري في الجولة السابعة قبل أن يرحل بعد انتهاء الدور الأول.

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