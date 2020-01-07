ماني: وعدت أهلي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

قال ساديو ماني نجم ليفربول والسنغال إنه وعد أهله بالفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا التي توج بها يوم الثلاثاء في حفل الاتحاد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ساديو ماني النادي : ليفربول

وصرح ماني للصحفيين بعد فوزه بالجائزة "أشكر عائلتي وكل المصريين بالطبع، مدربي، زملائي، وكل السنغاليين، وبالأخص قريتي الصغيرة التي أثق أنها تتابعني الآن".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما "وعدتهم في العام الماضي أني سأفوز بالجائزة".

وحين سئل هل تود مبادلة الجائزة بالتتويج بكأس إفريقيا مع السنغال أجاب مباشرة "هذا سؤال جيد، نعم أحب مبادلتها، أحب الفوز بكأس إفريقيا أكثر من أي شيء آخر. سنعود لنقاتل في البطولة المقبلة، ربما نواجه المغرب أو الجزائر أو مصر".

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نال السنغالي المتألق اللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد حصوله على أصوات أكثر من محمد صلاح ورياض محرز اللذين نافساه على الجائزة.

وبات ماني ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في 2001 و2002.

واقتنص ماني (27 عاما) الجائزة من نجمين هيمنا عليها في آخر 3 سنوات، ففي 2016 كان محرز الأفضل، وفي العامين الماضيين لم ينازع أحد صلاح على اللقب.

وتسلم نجم ليفربول الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسط غياب لصلاح ومحرز عن حفل كاف الذي استضافته منطقة سهل حشيش بالغردقة.





























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