مباشر - حفل الأفضل في إفريقيا.. وصول أشرف حكيمي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل في عام 2019.

ويقام حفل الأفضل في إفريقيا في مدينة الغردقة ومن تنظيم شركة استادات.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق ساديو ماني نجم منتخب السنغال.

بالإضافة إلى النجم العربي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما جائزة أفضل لاعب في المسابقات الإفريقية المحلية للأندية يتنافس عليها الثلاثي طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، وأنيس البدري نجم منتخب تونس والترجي.

وبشأن جائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا يتنافس الثلاثي جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومعين شعباني المدير الفني للترجي التونسي.

وسافر طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر إلى الغردقة صباح اليوم الثلاثاء لحضور الحفل.

بينما وصل ساديو ماني نجم ليفربول إلى الغردقة مساء أمس الاثنين استعدادا لحضور الحفل.

واعتذر رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن الحضور بسبب ارتباطه بمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية مساء اليوم.

ويتابع معكم FilGoal.com أجواء ما قبل انطلاق الحفل حتى بدايته المقرر لها في التاسعة مساء.

7:50 - وصول عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري

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7:54 - وصول أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وبوروسيا دورتموند الألماني

7:40 - وصول يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق

عماد متعب: صلاح وضع الكرة المصرية في مكانة كبيرة للغاية وننتظر فوزه في المستقبل بلقب أفضل لاعب في العالم

7:31 - وصول عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق

7:30 - وصول نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا وأرسنال السابق

7:26 - وصول أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق وهو أول الحاضرين للحفل