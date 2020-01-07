مباشر في الدوري - الإنتاج (1) - (1) المصري.. باسم مرسي جوووول
الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 17:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الإنتاج الحربي والمصري ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.
لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا..
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ق52: جوووووووول محمود وادي يدرك التعادل للمصري برأسية جميلة إثر عرضية من الناحية اليسرى.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الإنتاج بهدف دون رد.
ق38: جوووووول باسم مرسي يسجل الهدف الأول للإنتاج الحربي بعد خطأ قاتل من أحمد مسعود الذي حاول التمرير ولكن استخلصها مهاجم الإنتاج ليسجل الهدف الأول لفريقه.
بداية المباراة.