جمال بلماضي يصل الغردقة لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

وصل جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إلى سهل حشيش بالغردقة، لحضور حفل بيك الباتروس لجوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا، وذلك وسط تأمين على أعلى مستوى.

ويتنافس الجزائري جمال بلماضي مع أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، وكذلك التونسي معين شعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي المتوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام ٢٠١٩.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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