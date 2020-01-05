مباشر في الدوري - الأهلي (3)-(1) نادي مصر.. نزول كهربا
الأحد، 05 يناير 2020 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد نادي مصر في الجولة الـ12 للدوري المصري.
ويلعب الأهلي ونادي مصر في استاد القاهرة.
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ق 74: إنذار لأيمن أشرف
ق 67: نزول كهربا بدلا من مروان محسن
ق 59: نزول وليد سليمان وخروج أليو ديانج
ق 57: جوووول نادي مصر يسجل هدفا في الأهلي
ق 54: جوووول مروان والثالث بعد صناعة رائعة من أفشة
ق 51: جوووول مروان محسن يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي 1-صفر
ق 45: أجايي يهدر فرصة الهدف الثاني بطريقة غريبة بعد تمريرة من مروان محسن جعلته في مواجهة المرمى
ق 43: ديانج يسدد كرة رائعة من بعيد تمر أعلى العارضة
ق 36: دفاع نادي مصر يعيد الكرة بالخطأ إلى مروان محسن الذي يفشل في تسجيل الانفراد
ق 25: إنذار لديانج
ق 23: جوووول أجايي والأول بتسديدة قوية
ق 11: خطأ لصالح جيرالدو ينفذه معلول والكرة تصل إلى رأس السولية لكنه يضعها أعلى العارضة
ق 9: هجمة خطيرة لنادي مصر وانفراد بمرمى الأهلي لكن الشناوي يخرج ويمسك الكرة
انطلاق المباراة