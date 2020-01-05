انتهت - الأهلي (3)-(1) نادي مصر.. الفوز العاشر على التوالي

الأحد، 05 يناير 2020 - 18:57

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - نادي مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد نادي مصر في الجولة الـ12 للدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ويلعب الأهلي ونادي مصر في استاد القاهرة.

أخبار متعلقة

استبعاد عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر بسبب الشكوى من الإصابة تشكيل الأهلي - جيرالدو أساسي ضد نادي مصر.. وظهور كهربا الأول على مقاعد البدلاء رسميا - لاعب تشيلسي السابق ينضم للأهلي السعودي أمير توفيق يوضح عبر في الجول: هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

****

نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-1

ق 79: التغيير الثالث للأهلي بنزول محمود متولي بدلا من أفشة

ق 74: إنذار لأيمن أشرف

ق 67: نزول كهربا بدلا من مروان محسن

ق 59: نزول وليد سليمان وخروج أليو ديانج

ق 57: جوووول نادي مصر يسجل هدفا في الأهلي

ق 54: جوووول مروان والثالث بعد صناعة رائعة من أفشة

ق 51: جوووول مروان محسن يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي 1-صفر

ق 45: أجايي يهدر فرصة الهدف الثاني بطريقة غريبة بعد تمريرة من مروان محسن جعلته في مواجهة المرمى

ق 43: ديانج يسدد كرة رائعة من بعيد تمر أعلى العارضة

ق 36: دفاع نادي مصر يعيد الكرة بالخطأ إلى مروان محسن الذي يفشل في تسجيل الانفراد

ق 25: إنذار لديانج

ق 23: جوووول أجايي والأول بتسديدة قوية

ق 11: خطأ لصالح جيرالدو ينفذه معلول والكرة تصل إلى رأس السولية لكنه يضعها أعلى العارضة

ق 9: هجمة خطيرة لنادي مصر وانفراد بمرمى الأهلي لكن الشناوي يخرج ويمسك الكرة

انطلاق المباراة

الأهلي نادي مصر الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة.. قمة إيطالية مرتقبة 48 دقيقة | أوروبا
تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر ساعة | مصر
سلة - الجندي لـ في الجول: ما حدث أمام الزمالك نرفزة ملعب ونحن ولاعبيه "أخوات".. هدفنا مباراة الاتحاد ساعة | رياضات أخرى
بالفيديو - قبل مواجهة يوفنتوس.. سقوط مفاجئ لـ روما أمام تورينو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – ماني يتدرب في ملعب الجونة قبل حفل الأفضل في إفريقيا ساعة | أوروبا
علي فرج لـ في الجول: الخوف من ضياع الفوز أمام الزمالك سبب خسارة طنطا 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 2 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 3 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك