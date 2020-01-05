انتهت - الأهلي (3)-(1) نادي مصر.. الفوز العاشر على التوالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد نادي مصر في الجولة الـ12 للدوري المصري.

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ويلعب الأهلي ونادي مصر في استاد القاهرة.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3-1

ق 79: التغيير الثالث للأهلي بنزول محمود متولي بدلا من أفشة

ق 74: إنذار لأيمن أشرف

ق 67: نزول كهربا بدلا من مروان محسن

ق 59: نزول وليد سليمان وخروج أليو ديانج

ق 57: جوووول نادي مصر يسجل هدفا في الأهلي

ق 54: جوووول مروان والثالث بعد صناعة رائعة من أفشة

ق 51: جوووول مروان محسن يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي 1-صفر

ق 45: أجايي يهدر فرصة الهدف الثاني بطريقة غريبة بعد تمريرة من مروان محسن جعلته في مواجهة المرمى

ق 43: ديانج يسدد كرة رائعة من بعيد تمر أعلى العارضة

ق 36: دفاع نادي مصر يعيد الكرة بالخطأ إلى مروان محسن الذي يفشل في تسجيل الانفراد

ق 25: إنذار لديانج

ق 23: جوووول أجايي والأول بتسديدة قوية

ق 11: خطأ لصالح جيرالدو ينفذه معلول والكرة تصل إلى رأس السولية لكنه يضعها أعلى العارضة

ق 9: هجمة خطيرة لنادي مصر وانفراد بمرمى الأهلي لكن الشناوي يخرج ويمسك الكرة

انطلاق المباراة