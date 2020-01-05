استراحة في الدوري - طنطا (1) الزمالك (1) نهاية الشوط الأول

الأحد، 05 يناير 2020 - 16:34

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - زيزو - الزمالك - أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طنطا والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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ق. 45 جوووول التعادل لطنطا عن طريق وليد عادل. بينية ساقطة استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد من تحت قدم صبحي.

ق. 40 محمد صبحي يتلقى العلاج للمرة الثانية.

ق. 32 إصابة محمود كابونجا ودخول أحمد الشناوي بدلا منه.

ق.25 تصويبة رائعة من أونش يتصدى لها محمد صبحي إلى ركنية.

ق. 20 جوووول أول للزمالك. إسلام جابر يقطع الكرة من المدافع ثم عرضية إلى عمر السعيد الذي استلم الكرة ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 9 أحمد عيد يخترق ويرسل عرضية أرضية لا تجد متابع.

ق. 8 كرة طولية من الزمالك يمسك بها علي فرج حارس طنطا من خارج منطقة الجزاء، والحكم يحتسب لمسة يد.

ق. 7 تصويبة من أحمد الألفي يقابلها محمد ماجد أونش بتصويبة لكن فوق المرمى.

ق. 2 ركنية أولى للزمالك بعد عرضية من إسلام جابر حولها دفاع طنطا إلى ركنية.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك طنطا

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