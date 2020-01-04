انتهت الدوري الإسباني - إسبانيول (2)-(2) برشلونة.. تعثر للبرسا

السبت، 04 يناير 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

برشلونة - إسبانيول - دي يونج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول ضد برشلونة في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 88: جووووووول قاتل لإسبانيول عن طريق وو لي

ق 75: طرد دي يونج

ق 59: جووووووول فيدال والثاني

ق 50: جوووووول التعادل لبرشلونة من سواريز

تغيير أول لبرشلونة بنزول فيدال بدلا من راكيتيتش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: جوووووول أول لإسبانيول

انطلاق المباراة

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني

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