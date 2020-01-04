انتهت الدوري الإسباني - إسبانيول (2)-(2) برشلونة.. تعثر للبرسا
السبت، 04 يناير 2020 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول ضد برشلونة في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 88: جووووووول قاتل لإسبانيول عن طريق وو لي
ق 75: طرد دي يونج
ق 59: جووووووول فيدال والثاني
ق 50: جوووووول التعادل لبرشلونة من سواريز
تغيير أول لبرشلونة بنزول فيدال بدلا من راكيتيتش
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 23: جوووووول أول لإسبانيول
انطلاق المباراة