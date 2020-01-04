مباشر في إسبانيا - خيتافي (0) ريال مدريد (2) فاراااان مجددا

السبت، 04 يناير 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

فاران لحظة تسجيل هدف ريال مدريد الأول في خيتافي

تابع مباشرة مباراة خيتافي وريال مدريد يوم السبت في الجولة 19 للدوري الإسباني.

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ق. 52 جووووول ثاني. فاران يسجل لثاني مرة برأسية رائعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 يواصل التألق. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها لياناردو كابيرا برأسية تألق كورتوا في إبعادها.

ق. 43 كورتوا يتألق مجددا. تصويبة من فيصل فجر يحولها إلى ركنية ببراعة.

ق. 35 جووووول أول لريال مدريد عن طريق رافائيل فاران. عرضية من ميندي، قابلها فاران برأسية بعد مشاركة مع الحارس، لتسكن الشباك.

ق. 24 كورتوا يتألق! تصويبة على الطائر من ماورو أرامباري يتألق كورتوا في التصدي لها ببراعة.

بداية اللقاء

خيتافي ريال مدريد الدوري الإسباني

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