مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

تحدث كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد عقب هزيمة فريقه أمام ليفربول، مشيرا إلى "هم يستحقون الفوز بكل تأكيد".

محترفنا المصري محمد صلاح تألق ليسجل ويصنع انتصار ليفربول بثنائية أمام شيفيلد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب شيفيلد: "المباراة كانت صعبة جدا جدا. لم نتمكن من الضغط على ليفربول نهائيا".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة مع شبكة بي تي "أشعر بخيبة آمال كبيرة وتحديدا من الهدف الأول –هدف صلاح-".

وأوضح "هدف صلاح جاء مبكرا للغاية وجعل بدايتنا سيئة. أشعر بخيبة آمال كبيرة من هذا الهدف ومن المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "كان لابد لنا أن نقدم ما هو أفضل من ذلك. لم نفعل أي شيء وليفربول ظهر بشكل إيجابي أفضل منا".

وأشار "هم ربحوا كل الكرات الأولى، وربحوا الكرات الثانية أيضا –العائدة من الدفاع-. هم يركضون للأمام ويعدون سريعا للخلف".

واستكمل "أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول. فريق مبهر".

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