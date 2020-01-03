مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

الجمعة، 03 يناير 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

تحدث كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد عقب هزيمة فريقه أمام ليفربول، مشيرا إلى "هم يستحقون الفوز بكل تأكيد".

محترفنا المصري محمد صلاح تألق ليسجل ويصنع انتصار ليفربول بثنائية أمام شيفيلد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب شيفيلد: "المباراة كانت صعبة جدا جدا. لم نتمكن من الضغط على ليفربول نهائيا".

أخبار متعلقة:
هدف وصناعة.. و3 فرص محققة ضائعة في ملخص لمسات صلاح ضد شيفيلد لا يوجد من يوقفهم.. ليفربول يكسر سيوف شيفيلد بتألق صلاح العاشر في الدوري.. صلاح يهز شباك شيفيلد بعد 4 دقائق كاف يرسل طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة مع شبكة بي تي "أشعر بخيبة آمال كبيرة وتحديدا من الهدف الأول –هدف صلاح-".

وأوضح "هدف صلاح جاء مبكرا للغاية وجعل بدايتنا سيئة. أشعر بخيبة آمال كبيرة من هذا الهدف ومن المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "كان لابد لنا أن نقدم ما هو أفضل من ذلك. لم نفعل أي شيء وليفربول ظهر بشكل إيجابي أفضل منا".

وأشار "هم ربحوا كل الكرات الأولى، وربحوا الكرات الثانية أيضا –العائدة من الدفاع-. هم يركضون للأمام ويعدون سريعا للخلف".

واستكمل "أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول. فريق مبهر".