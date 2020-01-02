مباشر – الزمالك (0) - (0) أسوان.. تغيير اضطراري أول

الخميس، 02 يناير 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الإنتاج الحربي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام أسوان في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

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ق9 خروج محمد طارق أبو العز ومشاركة إبراهيم جلال.. التغيير الاضطراي الأول لـ أسوان

** ق1 فرصة أولى للزمالك عن طريق أوباما ولكن دفاع أسوان يحمي مرماه

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الدوري الزمالك أسوان

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