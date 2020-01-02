مباشر – الزمالك (0) - (0) أسوان.. تغيير اضطراري أول
الخميس، 02 يناير 2020 - 19:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام أسوان في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.
اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة
ق9 خروج محمد طارق أبو العز ومشاركة إبراهيم جلال.. التغيير الاضطراي الأول لـ أسوان
** ق1 فرصة أولى للزمالك عن طريق أوباما ولكن دفاع أسوان يحمي مرماه
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليون في بيان رسمي: موسى ديمبيلي لن يرحل 13 دقيقة | أوروبا