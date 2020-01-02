الشوط الثاني – الزمالك (2) - (0) أسوان.. زيزو والثاااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام أسوان في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

انطلاقة رائعة من زيزو بعد منتصف الملعب بقليل قبل أن يسدد في الشباك

ق61 جووووول زيزو والهدف الثاني لـ الزمالك أمام أسوان

ق60 مسعد عوض يتألق أمام ركلة جزاء محمود علاء

ق59 ركلة جزاء لـ الزمالك بعد سقوط أوباما في منطقة الجزاء

ق51 بطاقة صفراء ثانية لطارق حامد.. وطرد للاعب وسط الزمالك

ق51 بطاقة صفراء لـ سامي الشيشيني

ق50 بطاقة صفراء لفرجاني ساسي

ق49 بطاقة صفراء لطارق حامد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تمريرة رائعة من طارق حامد تضع مصطفى محمد منفردا بالمرمى والأخير يضعها "لوب" في الشباك

ق42 جووووول مصطفى محمد والهدف الأول لـ الزمالك

ق36 أبو جبل يتألق أمام انفراد صريح لـ الصباحي بعد خطأ الونش في إعادة الكرة لمرمى فريقه

ق34 محمود علاء يسجل من رأسية ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي مخالفة على مدافع الزمالك

ق20 الزمالك (0) - (0) أسوان

ق9 خروج محمد طارق أبو العز ومشاركة إبراهيم جلال.. التغيير الاضطراي الأول لـ أسوان

** ق1 فرصة أولى للزمالك عن طريق أوباما ولكن دفاع أسوان يحمي مرماه

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة