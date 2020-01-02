بعد المناوشات مع الجماهير.. استقالة مدرب دكرنس

الخميس، 02 يناير 2020 - 17:51

كتب : رضا السنباطي

دكرنس

استقال أيمن الجمل المدير الفني لفريق دكرنس من منصبه كمدير فني للفريق وذلك عقب التعادل أمام بيلا في الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الثانية.

وتعادل دكرنس مع بيلا في الجولة الـ 11 ليصل للنقطة 15 من 11 مباراة.

وعقب التعادل أمام بيلا، دخل أيمن الجمل في مناوشات مع الجماهير ليقرر بعدها مباشرة التقدم باستقالته، حسبما علم FilGoal.com.

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ويجتمع مجلس إدارة نادي دكرنس في الوقت الحالي لتحديد مصير الجهاز الفني، سواء بالاستمرار أو الموافقة على الاستقالة.

ويحتل دكرنس المركز الثامن على سلم ترتيب مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

وانتصر الفريق 4 مرات وتعادل 3 بينما سقط في فخ الهزيمة 4 مرات.

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