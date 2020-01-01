بيان رسمي - الإسماعيلي: نعاني من ظلم تحكيمي طويل.. ونطالب بعد تكرار تلك "المهزلة"

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا انتقد فيه الأداء التحكيمي أمام إنبي في الجولة الـ 11 من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الدراويش: "الحكم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادي الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة، وتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين لصالح الإسماعيلي".

وأتم "مجلس الإدارة لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وعدم تكرار تلك المهزلة".

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"بادئ ذي بدء يؤكد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الاسماعيلى وإنبى أقل ما يقال عليه أنه فُجر تحكيمى وظلم واضح للنادي الإسماعيلي حيث قام الحكم باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادي الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة، وتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين لصالح نادي الإسماعيلي بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها".

"وحيث أن الظلم التحكيمي الذي تعرض له نادى الإسماعيلى اليوم هو استمرارا لمسلسل طويل من الظلم التحكيمي حيث أن النادي الإسماعيلى هو أكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم".

"وإذ يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى أن ما تعرض إليه فريقه في مباراة اليوم تجاوز كل الحدود وأكد بما لا يدع مجال للشك أن الأخطاء التحكيمية التي احتسبت ضد الفريق هي متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادي الإسماعيلى".

"الأمر الذي دعا مجلس إدارة النادي بالتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق في تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحري الدقة في اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدوري".

"وإذ يؤكد مجلس إدارة النادي الاسماعيلى بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية لحفظ حقوق النادي في حالة عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية".

"وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وعدم تكرار تلك المهزلة".

"ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذي يتعرض له النادي الإسماعيلى والقرارات التي سوف يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم ردا على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه".

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