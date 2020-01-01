معلول في عيده ميلاده: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته مع الأهلي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 22:44

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - علي معلول

تمنى علي معلول مدافع الأهلي أن يحقق الكثير من الألقاب مع فريقه خلال عام 2020.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال معلول عقب الفوز على مصر للمقاصة: "كنا نعرف قوة المنافس وأن المواجهة ستكون صعبة".

وأضاف لقناة تايم سبورتس "لم نبدأ المباراة بالشكل المميز ولكن مع مرور الوقت صححنا وضعنا وقدمنا مستوى أفضل وحققنا الفوز".

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الدولي التونسي أكمل "الغيابات تضرب الفريق ولكن أي لاعب قادر على المشاركة وتعويض الغيابات".

وشدد "والأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط لمواصلة مسيرتنا في الدوري".

معلول الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده رقم 30 أكمل "ألعب في الأهلي منذ 3 مواسم ونصف وفي العام الجديد أريد تحقيق كل البطولات التي نشارك فيها".

وواصل "أي لاعب ينتمي للأهلي يشعر أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية معه وهذا ما أتمناه مع تحقيق لقب إفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء منذ فترة".

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