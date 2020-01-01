انتهت – مانشستر سيتي (2) - (1) إيفرتون.. انتصار جوارديولا على أنشيلوتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون التي تقام اليوم الأربعاء في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي على إيفرتون بهدفين لهدف.

ق71: جوووووول ريتشارلسون يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لإيفرتون.

ق58: جووووووول جيسوس يسجل الهدف الثاني لسيتي.

ق52: جووووووول الهدف الاول لسيتي من جابرييل جيسوس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق20: الفيديو كاد يحتسب ركلة جزاء بداعي عرقلة محرز لكنه قرر استكمال اللعب بشكل طبيعي.

ق14: حكم الفيديو يُلغي الهدف بداعي التسلل على محرز قبل تمريره الكرة إلى كانسيلو.

ق13: جوووول الهدف الأول لسيتي عن طريق فيل فودين بعد تمريرة زاحفة من كانسيلو.

ق9: كولمان يسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء وكلاوديو برافو يتصدى.

انطلاق المباراة.