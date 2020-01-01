انتهت - المقاصة (0)-(2) الأهلي.. الانتصار التاسع على التوالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي في الجولة الـ11 للدوري المصري التي تقام بملعب السلام.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-صفر

ق 84: تغيير ثالث للأهلي بنزول حسام عاشور بدلا من أفشة

ق 83: ركلة جزاء للمقاصة والحكم يلغيها بعدما أشار الحكم المساعد إلى وجود لمسة يد على ميدو جابر

ق 80: جوووووول الهدف الثاني من أفشة

ق 74: جوووووول معلول والهدف الأول من ركلة جزاء

ق 73: ركلة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة أحمد ياسين مدافع المقاصة بعد عرضية من جيرالدو

ق 57: تغيير مزدوج من فايلر بنزول وليد سليمان وجيرالدو بدلا من أحمد الشيخ ومحمد هاني

ق 57: انفراد من مروان محسن بعدما قطع الكرة من دفاع المقاصة وتسديدة قوية يبعدها الحارس ركنية

ق 55: عرضية من هاني ورأسية خطيرة من السولية يبعدها محمود حمدي حارس المقاصة

نهاية الشوط الأول

ق 40: هدف ضائع من الأهلي بعد انطلاقة رائعة من ديانج الذي توغل داخل منطقة جزاء المقاصة وانفرد بالمرمى وسدد خارج الشباك

ق 39: انذار لسيد عبد الحفيظ بسبب الاعتراض على الحكم

ق 35: محاولات غير مكتملة من الأهلي وتسديدة من الشيخ أعلى العارضة

ق 24: أخطر فرصة للأهلي من ركلة حرة نفذها أفشة مرت جوار قائم المقاصة

ق 15: ضغط أحمر ومحاولات لاختراق دفاع المقاصة

ق 2: انفراد من عمرو مرعي ويهدر فرصة خطيرة لتسجيل هدفا في الأهلي

انطلاق المباراة