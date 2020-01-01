انتهت - المقاصة (0)-(2) الأهلي.. الانتصار التاسع على التوالي
الأربعاء، 01 يناير 2020 - 19:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي في الجولة الـ11 للدوري المصري التي تقام بملعب السلام.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 2-صفر
ق 84: تغيير ثالث للأهلي بنزول حسام عاشور بدلا من أفشة
ق 83: ركلة جزاء للمقاصة والحكم يلغيها بعدما أشار الحكم المساعد إلى وجود لمسة يد على ميدو جابر
ق 80: جوووووول الهدف الثاني من أفشة
ق 74: جوووووول معلول والهدف الأول من ركلة جزاء
ق 73: ركلة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة أحمد ياسين مدافع المقاصة بعد عرضية من جيرالدو
ق 57: تغيير مزدوج من فايلر بنزول وليد سليمان وجيرالدو بدلا من أحمد الشيخ ومحمد هاني
ق 57: انفراد من مروان محسن بعدما قطع الكرة من دفاع المقاصة وتسديدة قوية يبعدها الحارس ركنية
ق 55: عرضية من هاني ورأسية خطيرة من السولية يبعدها محمود حمدي حارس المقاصة
نهاية الشوط الأول
ق 40: هدف ضائع من الأهلي بعد انطلاقة رائعة من ديانج الذي توغل داخل منطقة جزاء المقاصة وانفرد بالمرمى وسدد خارج الشباك
ق 39: انذار لسيد عبد الحفيظ بسبب الاعتراض على الحكم
ق 35: محاولات غير مكتملة من الأهلي وتسديدة من الشيخ أعلى العارضة
ق 24: أخطر فرصة للأهلي من ركلة حرة نفذها أفشة مرت جوار قائم المقاصة
ق 15: ضغط أحمر ومحاولات لاختراق دفاع المقاصة
ق 2: انفراد من عمرو مرعي ويهدر فرصة خطيرة لتسجيل هدفا في الأهلي
انطلاق المباراة