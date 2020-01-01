تريزيجيه يسهم في هدفين بملخص لمساته أمام بيرنلي

تألق محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا في مباراة فريقه ضد بيرنلي وأسهم في صناعة هدفي فريقه يوم الأربعاء.

وحل أستون فيلا ضيفا على بيرنلي ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي وانتصر 2-1.

وشارك تريزيجيه بشكل أساسي ولعب حتى الدقيقة 77، بينما جلس مواطنه أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وأسهم تريزيجيه في الهدفين، إذ كان اللاعب الذي انطلق بالكرة من منتصف ملعب أستون فيلا نحو مرمى المنافس.

ففي الهدف الأول مرر تريزيجيه الكرة إلى ويسلي الذي تبادلها مع جاك جريليش قبل أن يسددها في المرمى بالدقيقة 27.

بعد ربع ساعة انطلق الدولي المصري ورواغ في بداية الهجمة حتى وصلت إلى جاك جريليش الذي سددها في الشباك.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ16 بجدول الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز 14.

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