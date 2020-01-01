مباشر في الدوري - الاتحاد (0) - (0) المقاولون العرب.. هدف ثان ملغي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 14:10

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - المحرق

تابع مباشرة مباراة الاتحاد والمقاولون العرب يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

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د.20 الاتحاد يسجل هدفا ثانيا عن طريق خالد قمر، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

د.18 تصويبة من رزاق سيسيه من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بباطن منتصف العارضة ثم القائم ثم أبعدها دفاع المقاولون في الأخير.

د.15 الاتحاد يسجل هدفا والحكم يلغيه بداعي التسلل

د.10 عرضية خطيييرة من أحمد رفعت تصل إلى رزاق سيسيه داخل منطقة الجزاء وأمام منطقة الست ياردة، ليسددها على الطائر لكن أعلى المرمى.

بداية المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل

الاتحاد المقاولون الدوري المصري

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