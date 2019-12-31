انتقالات يناير - ماذا يحتاج مانشستر سيتي.. الدفاع ثم الدفاع

منذ قدوم بيب جوارديولا لتدريب مانشستر سيتي في عام 2016 كانت هذه أرقام الفريق الهجومية والدفاعية في كل موسم من الدوري الإنجليزي بعد مرور 20 جولة.

2016-2017: سجل 41 هدفا.. استقبل 22 هدفا

2017-2018: سجل 61 هدفا.. استقبل 12 هدفا

2018-2019: سجل 54 هدفا.. استقبل 16 هدفا

2019-2020: سجل 54 هدفا.. استقبل 23 هدفا

ما نلاحظه من تلك الأرقام أنه حينما تهتز شباك سيتي كثيرا فإنه يسقط وبالتالي لا يحقق لقب الدوري في النهاية وحدث ذلك في 2016-2017، وفي طريقه للإخفاق في الموسم الجاري مع اعتراف جوارديولا بأن المنافسة على الدوري أصبحت شبه مستحيلة.

إذ أن سيتي في كل المواسم الأربعة تحت قيادة جوارديولا يسجل الأهداف بمعدل متميز ربما عدا أول مواسمه في إنجلترا.

تلك السلبية في الدفاع أدت لأن سيتي خسر خمس مباريات في أول 20 جولة لأول مرة تحت قيادة جوارديولا.

فما هو سبب حدوث ذلك الانهيار الدفاعي حاليا في سيتي؟

أول شيء هو كثرة الإصابات تمثلت في غياب أيمريك لابورتي ثم جون ستونز، وكثرة إصابات بنجامين ميندي وعدم تقديم أوليكساندر زينشينكو وأنخلينيو الأداء المتوقع منهما.

ليجد جوارديولا نفسه مجبرا على إشراك إيريك جارسيا صاحب الـ18 عاما في لقاء شيفيلد يونايتد في مركز قلب الدفاع.

وفي وسط الملعب لم يجد جوارديولا من يحمي فريقه في ظل تقدم عمر فيرناندينيو (34) وعدم قدرته على لعب كل المباريات بذات الإيقاع.

هذا مع عدم احتياج رودري لبعض الوقت للتأقلم.

كل ذلك دفع القائد السابق لسيتي يايا توريه للحديث لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "أعتقد أن النادي عليه ضم مدافعين في يناير".

وأكمل "لا أريد إلقاء اللوم على أي شخص ولا رودري لأنه لاعب شاب ولكن سيتي يحتاج لفيرناندينيو في وسط الملعب بدلا من إشراكه كقلب دفاع".

والآن يُفتح باب الانتقالات الشتوية رسميا مع بداية الدقائق الأولى من العام الجديد.

فمن هم أبرز المرشحين للانتقال إلى مانشستر سيتي؟

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن أبرز المرشحين هم جوني إيفانز وكاجلار سويونكو مدافعا ليستر سيتي.

وهنا يظل العائق في كيفية إقناع ليستر سيتي بالتخلي عن أحد لاعبيه في منتصف الموسم خاصة أنه ينافس على التواجد في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هذا أيضا مع وجود رغبة في ضم مدافع تشيلسي السابق وبورنموث الحالي ناثان أكي لكن يظل العائق هنا أنه طبقا للتقرير فإن الزُرق لديهم بندا يتيح لهم أولوية الشراء حال انتقاله.

فمن ينجح سيتي في ضمه لإنقاذ موسمه، ولا ننسى أنه سيبحث عن مدافع لم يلعب في دوري أبطال أوروبا كي يستطيع المشاركة معه حينما يواجه ريال مدريد في دور الـ16 في شهر فبراير المقبل.

في المقابل من مُرشح للرحيل؟

طبقا للتقارير الإنجليزية فإن بايرن ميونيخ جدد اهتماهه بضم ليروي ساني والذي يغيب عن المشاركة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال أولي هونيس رئيس بايرن: "كنا متحمسون للغاية لضمه ولكنه تعرض لحادثة كبيرة وتعين علينا الانتظار".

وأتم "أعتقد أن المدرب الجديد عليه أن يجلس في يناير أو فبراير ليقرر ماذا يريد".

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