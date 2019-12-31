فيديو في الجول – أليكس فيرجسون الذي غير تاريخ مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 18:29

كتب : رامي جمال

السير أليكس فيرجسون - مانشستر يونايتد - رسمة أحمد نبيل

جاء في 1986 والكثير يشك في قدراته على إنقاذ ما تبقى من مانشستر يونايتد.

ورحل في 2013 من الباب الكبير ومنذ ذلك اليوم لم يستطع يونايتد أبدا الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

"سأزيح ليفربول من عرشه" كان هذا وعده وحققه بجعل يونايتد أكثر من توج بلقب الدوري الإنجليزي بـ20 مرة مقابل 18 لغريمهم التقليدي مع جعل الشياطين الحُمر الأكثر تتويجا في البطولات في إنجلترا.

هذا بالإضافة لثلاثية تاريخية توج بها في عام 1999 ليصبح يونايتد النادي الإنجليزي الوحيد الذي توج بها.

اليوم 31 ديسمبر يتم السير أليكس فيرجسون عامه الـ78 ويحتفل FilGoal.com به.

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