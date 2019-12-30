مختار مختار: لست راضيا عن التعادل أمام الجونة.. لنا ركلة جزاء مليون %

عبر مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عن عدم رضاه من تعادل فريقه أمام الجونة.

الإنتاج الحربي تعادل مع الجونة بلا أهداف في الجولة الـ 11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مختار مختار: "لست راضيا على الإطلاق من التعادل أمام الجونة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم "ظهرنا بشكل إيجابي جدا من جانب الأداء وتدوير الكرة ولكن للأسف لم ننجح في التسجيل".

وتابع "كل تلك الأمور الإيجابية لا تشفع لنا إذا لم ننجح في التسجيل".

ويرى مختار مختار "حكم المباراة لم يكن موفقا على الإطلاق. نستحق ركلة جزاء بنسبة مليون % من وجهة نظري".

وأكمل حديثه قائلا: "بعض الحالات التحكيمية قد نختلف عليها، ولكن حالات أخرى لا نختلف على الإطلاق ولا يصح أن "تفوت" على حكم المباراة".

وأتم "سوء توفيق الحكم وسوء توفيق لاعبينا أدى إلى عدم الانتصار ولكن في النهاية أحمد الله على عدم الخسارة".

الإنتاج تحت قيادة مختار مختار لم يتذوق طعم الهزيمة منذ الخسارة في الجولة الخامسة أمام بيراميدز.

ومنذ الخسارة أمام بيراميدز، لعب الإنتاج الحربي 6 مباريات ونجح في الانتصار مرتين وتعادل 4 مرات.

بينما أنهى رضا شحاتة مهمته مع الجونة بالتعادل أمام الإنتاج، قبل أن يبدأ بيدرو بارني مساعد مانويل جوزيه الأسبق مهمته بشكل رسمي مع الفريق.

وقاد رضا شحاتة الجونة في 4 مباريات ونجح في الانتصار مرتين وتعادل مرة وخسر مرة أمام سموحة.

ووصل الإنتاج للنقطة الـ 16 في المركز السادس متساويا مع بيراميدز مع مباراة للأخير، ومتخطيا الزمالك صاحب الـ 15 نقطة مع مباراتين للأخير.

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