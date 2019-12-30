مباشر في الدوري - مصر (0) - (0) طنطا .. جوووول هداف رائع عن طريق رامبو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة نادي مصر ضد ضيفه طنطا ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز ليوم الإثنين.

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د.18 جوووووول، لن ننتظر طويلا حتى تشتعل أجواء المباراة، تمريرة طولية تصل إلى محمود رامبو الذي يسدد الكرة بطريقة رائعة من أعلى إسلام طارق حارس طنطا المتقدم لتسكن الشباك.

بداية المباراة