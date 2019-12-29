مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) ولفرهامبتون.. الشوط الثاني

الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

ليفربول - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-صفر

ق 48: إلغاء الهدف بداعي التسلل والنتيجة تبقى تقدم ليفربول بهدف دون رد

ق 47: التعاااااااااااادل لولفرهامبتون من بيدرو نيتو

ق 44: جووووووووووول الحكم يعود إلى الفيديو ويحتسب الهدف لساديو ماني

ق 42: هدف ملغي لساديو ماني بعد لمسة يد من لالانا

ق 21: تسديدة قوية من صلاح في وسط المرمى

ق 12: اختراق من صلاح ومحاولة لإحراز الهدف الأول لكن الحكم يشير إلى تسلل

ق 4: صلاح يهدر الأول بعد عرضية من أرنولد

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون

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