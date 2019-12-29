مباشر في الكونفدرالية – المصري (1) بيراميدز (1) تبديل جديد من تشاتشيتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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ق. 77 تبديل جديد لبيراميدز بدخول رجب بكار بدلا من عمر جابر.

ق. 71 جووووووول التعادل للمصري. سعيدو سيمبوريه يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 68 ركلة جزااااء لصالح المصري بعد تدخل على أحمد شوشة داخل منطقة الجزاء.

ق. 67 أحمد ياسر ومفتاح طقطق يشاركان بدلا من محمود حمد وإسلام عطية.

ق. 65 أحمد مسعود يتألق ويمنع الهدف الثاني بعد رأسية من أنتوي.

ق. 59 محمد فاروق يشارك بدلا من عمر لعيوني.

عبد الله السعيد تعرض لإصابة في كرة الهدف، وخرج لتلقي العلاج.

ق. 54 جوووول أول لبيراميدز. إسلام عيسى ينطلق على الجهة اليمنى ويمرر عرضية، قابلها جون أنتوي بلمسة في المرمى مسجلا الأول

ق. 50 أخطر هجمات بيراميدز. عرضية من عمر لعيوني قابلها جون أنتوي بلمسة في الشباك الجانبية للمرمى.

ق. 46 تصويبة أولى من سعيدو سيمبوريه لكن بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 أموتو يمر ببراعة من ثلاثة لاعبين ثم يخطيء في التصويب أمام المرمى.

ق. 42 عرضية من عمر كمال كاد يحولها محمود وادي برأسية في المرمى.

ق. 34 عرضية رائعة من إسلام عيسى يبعدها مسعود ويشتتها إسلام عطية بعيدا عن المرمى.

نصف ساعة مرت من اللقاء

ق. 22 سقوط جديد لمحمود وادي داخل منطقة الجزاء والحكم يطلب استكمال اللعب.

ق. 20 تبديل اضطراري مبكر في صفوف المصري بدخول إسلام أبو سليمة بدلا من إيزي إيميكا.

ق. 18 إيزي إيميكا يغادر الملعب مصابا لتلقي العلاج.

ق. 13 مخالفة نفذها حسن علي داخل منطقة الجزاء وكاد نبيل عماد دونجا يسجلها في مرماه لكن خرجت إلى ركنية.

ق. 10 عرضية من محمد حمدي فشل مسعود في إمساكها وتحولت إلى ركنية.

ق. 6 أوستن أموتو ينطلق ويسقط داخل منطقة الجزاء بعد تدخل مع محمد حمدي والحكم يرفض احتساب ركلة جزاء.

بداية المباراة