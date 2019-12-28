أحمد الشيخ: لقاء بلاتينوم المقبل لا يقل أهمية عن مباراة اليوم

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 23:52

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشيخ - الأهلي - بلاتينيوم

بدأ أحمد الشيخ جناح الأهلي التفكير في لقاء بلاتينوم في زيبمبابوي فور انتهاء لقاء القاهرة.

الأهلي فاز على بلاتينوم بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة

ثنائية "تاريخية" ضد بلاتينيوم.. وليد سليمان يُوفر مجهود الأهلي ويزيد غليان المجموعة رابع الهدافين التاريخيين لـ الأهلي في إفريقيا.. وليد سليمان يتخطى بركات وفلافيو صدقي يشعل مجموعة الأهلي بإسقاط جاريدو.. الهلال يقهر النجم في رادس تشكيل الأهلي – أزارو والشيخ ووليد سليمان أساسيون.. والشحات وأفشة احتياطيان أهلي جدة يوضح حقيقة "الاقتراب من ضم فرجاني ساسي"

وقال الشيخ في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورت عقب اللقاء: "الفوز اليوم كان مهم للغاية في مشوار الفريق بدوري المجموعات، لكن اللقاء المقبل لا يقل أهمية عن مباراة اليوم".

وأضاف "التوفيق لم يحالفنا خلال الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي بالمباراة، وكانت كفيلة بتحقيق نتيجة ثقيلة، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز وإحراز النقاط كاملة".

الشيخ واصل "سيبقى هدفنا دائما هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير".

جناح الأهلي أكمل "أتمنى الشفاء العاجل لكل زملائنا الذين هاجمتهم الإصابة خلال لقاء اليوم، لكنني أثق أن كل لاعبي الأهلي قادرون على تقديم مستوى جيد من أجل تحقيق اللقب الإفريقي".

وأتم " أي لاعب بالفريق يتمنى المشاركة في المباريات، وهو ما يجعل كل لاعبي الأهلي يبذلون جهدا كبيرا في التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، صاحب القرار الأول والأخير في مشاركة أي لاعب".

الأهلي يواجه بلاتينوم في الجولة الرابعة من البطولة يوم 10 يناير المقبل في زيمبابوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

طالع أيضا

وليد سليمان يرفع راية الأهلي أمام بلاتينيوم

الإسماعيلي يقهر الاتحاد

هدف عكسي غريب يُعرقل مورينيو

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل أمام زيسكو

في إفريقيا الأهلي بلاتينوم

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة.. إثارة المصري وبيراميدز وقمم إنجلترا ساعة | أوروبا
مورينيو: أدعو شركة أمازون لإنتاج وثائقي عن أخطائنا الدفاعية ساعة | أوروبا
الإسماعيلي: الجماهير كانت مفعول السحر أمام الاتحاد السكندري ساعة |
همام طارق والشامي يعدان جمهور الإسماعيلي بـ"نقل الانتصارات لـ الدوري" ساعة | مصر
مدرب بلاتينيوم: نمتلك فرصة للصعود في حالة الانتصار على الأهلي في زيمبابوي ساعة | إفريقيا
وداعا 2-7-2.. رسميا – جنوى يقيل تياجو موتا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك