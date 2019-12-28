انتهت - الأهلي (2) - (0) بلاتينيوم
السبت، 28 ديسمبر 2019 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي أمام بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.
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** ق80 مشاركة محمود متولي بدلا من وليد سليمان
** ق67 جوووووووووول الهدف الثاني لـ الأهلي عن طريق وليد سليمان
** ق66 ضربة جزاء لـ الأهلي بعد سقوط أحمد الشيخ
** الشوط الثاني
** الأهلي (1) - (0) بلاتينيوم
** نهاية الشوط الأول
** ق42 جماهير الأهلي تغادر مدرجات ملعب السلام
** ق30 هدوء تام في أحداث المباراة
** ق20 إصابة أجايي وخروجه.. ومشاركة حسين الشحات بدلا منه
** ق14 إصابة سعد سمير وخروجه ومشاركة رامي ربيعة بدلا منه
** عرضية ولا أروع من معلول ورأسية من وليد سليمان تهز الشباك
** ق7 جوووووووووول وليد سليمان والهدف الأول لـ الأهلي في مرمى بلاتينيوم
** ق3 فرصة أولى خطيرة للأهلي عن طريق أحمد الشيخ ولكن حارس بلاتينيوم يتألق ويحمي مرماه من هدف أول
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة