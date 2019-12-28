انتهت البطولة العربية - الاتحاد (0) الإسماعيلي (1) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

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نهاية المباراة

ق. 90 تمريرة رائعة لخالد قمر داخل منطقة الجزاء والذي يسدد على الطائر لكن مجدي يتألق ويتصدى لها.

ق. 65 كرة خطيرة للاتحاد ورفعت يسدد لكن المدافع ينقذها من على الخط.

ق. 63 دونجا يشارك بدلا من محمد بيومي في صفوف الإسماعيلي

ق. 59 تصويبة رائعة من رزاق سيسيه يحولها محمد مجدي إلى ركنية.

ق. 57 رأسية خالد قمر سهلة في يد محمد مجدي.

ق. 45 أحمد رفعت بطالب بالحصول على ركلة جزاء والحكم يرفض.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 إيمانويل أوكوي يسقط داخل منطقة الجزاء بعد اشتراك مع محمد مجدي حارس الإسماعيلي. وتقنية الفيديو تؤكد لا وجود لركلة جزاء.

ق. 42 محمد الشامي يسجل هدفا ثانيا لكن يلغى بداع التسلل.

ق. 34 جوووول أول للإسماعيلي. تمريرة رائعة من هٌمام طارق، وسددها محمد الشامي بيسراه في مرمى عماد السيد.

بداية المباراة