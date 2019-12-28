الزرقا لـ في الجول: سنعود لملعبنا مع بداية الدور الثاني.. التنقل شتت اللاعبين

ذكر أشرف الجمال عضو مجلس إدارة نادي الزرقا، أن فريقه سيعود للعب على ملعبه مع بداية الدور الثاني.

وصرّح الجمال لـ FilGoal.com: "ملعب الفريق سيكون جاهزا مع بداية الدور الثاني بعد الاقتراب من تغطية أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي، سيتم ذلك خلال يومين".

وأضاف: "مشكلة مع أحد المقاولين كانت السبب في تأخر أعمال الصيانة رغم تأخر بداية الدوري".

وأكمل: "تدربنا على العديد من الملاعب خارج الزرقا، وهذا يشتت اللاعبين".

وواصل: "الموسم الماضي استطعنا البقاء في الدرجة الثانية نظرا لتوفير الملعب لهم والإقامة داخل النادي، أما في الدور الأول من الموسم الحالي فكان التنقل مجهدا، ستتحسن النتائج مع العودة للملعب وحضور الجمهور".

وأتم: "الثنائي هشام رشدي وأحمد سمير يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الرباط الصليبي. لدينا فرصة التعاقد مع 5 لاعبين في يناير، وسنحاول تحسين مركزنا".

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