بعد 3 سنوات الاعتزال.. بانفليد يقدم عرضا لـ أوزفالدو

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

دانييل أوزفالدو بقميص روما الإيطالي

دائما ما تكون سوق الانتقالات الشتوية في أمريكا الجنوبية أكثر إثارة نظرا لحاجة أغلب الفرق تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد والتي تشهد عديد المفاجآت.

بابلو أوزفالدو

النادي : إيطاليا

في 2020 قد يكون الأمر مختلفا، إذ تسعى إدارة بوكا جونيورز الجديدة لضم البيروفي باولو جيريرو من صفوف إنترناسيونال لاكتساب صفوف الجماهير.

نادي بانفيلد قرر الخروج عن المألوف وبدأت الإدارة التفاوض مع دانييل أوزفالدو مهاجم يوفنتوس وبوكا جونيورز المُعتزل.

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داني اعتزل منذ 3 مواسم واتجه للموسيقى وهو بعمر الـ 30، والآن الفرصة سانحة أمامه لترك المسارح والركض على العشب الأخضر من جديد.

إدارة النادي الأخضر والأبيض تنتظر موافقة خوليو سيراز فالكوني المدير الفني من أجل ضم مهاجم يوفنتوس وإنتر السابق.

وظهر داني في حالة بدنية جيدة في مباراة ودية وهو ما حمّس الإدارة لضمه، وسوف يخضع في الثالث من يناير المقبل وفقا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية وإذا أقنع مسؤولي النادي سوف يوقع على عقود الانتقال.

الأرجنتيني البالغ 33 عاما يعيش على بعد 4 شوارع من النادي وتسعى الإدارة لضمه بعقد يمتد لـ 6 أشهر.

داني أوزفالدو لعب لأندية أتالانتا وليتشي وفيورنتينا وإسبانيول وسامبدوريا وروما وساوثامبتون ويوفنتوس وإنتر وبورتو، وأنهى مسيرته في بوكا جونيورز.

ومثّل داني منتخب إيطاليا في 14 مباراة بين 2011 و2014 سجل خلالها 4 أهداف جاءت في تصفيات كأس العالم 2014 في شباك بلغاريا وأرمينيا والدنمارك.

مع الأزرق والذهبي سجل 21 هدفا في 7 مباريات لكنه قرر الاعتزال بعد إقصاء فريقه أمام ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس 2015.

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بوكا جونيورز دانييل أوزفالدو بانفيلد

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