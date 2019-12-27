باهر المحمدي: نرغب في رد الاعتبار أمام الاتحاد

تحدث باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري، مشيرا إلى "نرغب في رد الاعتبار بعد هزيمتنا أمامهم في الدوري".

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي يوم السبت في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

وانتصر الاتحاد السكندري على الإسماعيلي في الدوري بثلاثية مقابل لا شيء، وهو ما لم ينساه باهر المحمدي.

وقال باهر المحمدي: "تعرضنا لهزيمة أمام الاتحاد في الدوري ولذلك نرغب في تعويض ذلك في البطولة العربية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نرغب في رد الاعتبار أمام الاتحاد، على الرغم من قوتهم وإقامة المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم".

وتابع "الخروج دون تلقي أي أهداف سيسهل من مهمتنا قبل لقاء الإياب".

وأكمل حديثه قائلا: "عقدت جلسة مع اللاعبين لطي صفحة الدوري والتركيز على استعادة النتائج الإيجابية في البطولة العربية من أجل إسعاد جماهيرنا".

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