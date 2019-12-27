مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-12-2019 والقنوات الناقلة.. قمم دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 01:26

كتب : FilGoal

حازم إمام مع الزمالك أمام مازيمبي

جمعة ستكون هادئة نوعا ما في أوروبا، ولكنها لن تكون كذلك في إفريقيا.. فأهلا بكم في الجمعة الكروي.

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مانشستر سيتي يحل ضيفا على ولفرهامبتون في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2 في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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وفي دوري أبطال إفريقيا، سنكون على موعد مع 3 قمم نارية.

بريميرو دي أجوستو الأنجولي يواجه مازيمبي الكونغولي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1 في لقاء ضمن مجموعة الزمالك.

وفي التاسعة مساءً، يلعب الرجاء البيضاوي المغربي أمام شبيبة القبائل الجزائري على بي إن سبورتس 1.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره فيتا كلوب في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

ومن المنتظر ظهور محترفنا المصري محمد النني مع بيشكتاش أمام جنتشلر بيرليجي في الدوري التركي في السابعة والنصف مساءً في لقاء لن يذاع في الشرق الأوسط.

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مانشستر سيتي مازيمبي الترجي في إفريقيا

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