كلوب: بعد الهدف الثاني حلق اللاعبين.. ولم أتوقع سير المباراة بتلك الطريقة

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 01:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرمينو - فان دايك - ليفربول - ليستر سيتي

لم يتصور الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تسير مواجهة ليستر سيتي بتلك الطريقة بعد الفوز بنتيجة 4-0 في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

كلوب قال عقب نهاية المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "كي أكون أمنيا كانت مباراة جيدة وسجلنا أهدافنا رائعة، بإمكاننا التحسن وكيفية إدارة المباريات وكيف ندافع في الشوط الأول، لكننا استمتعنا بالفوز الرائع وبدءا من الغد سنستعد من جديد".

وتابع عن أداء الفريق والفوز الكبير "أنا سعيد، وأقدّر ذلك لأنني لا أعتبر ذلك أمرا مفروغا منه ويتعين على الأولاد القيام بذلك كل 3 أيام، كانت لدينا فرص كبيرة في بداية المباراة، لم نحرز في البداية وبقينا في المباراة وتحكمنا بها".

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ثم أضاف عن كيفية التفوق على الثعالب "كان من الصعب على ليستر الدخول في أجواء المباراة، شعر الفريقان بقوة الموسم لكننا سيطرنا عليهم أكثر، ربما لم يكن الخصم قويا، ربما بسببنا وطريقة تمركز اللاعبين".

وأكمل "لقد سجلنا الهدف الأول، تمريرة فائقة من ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو يمكنه أن يسجل من هذا الوضع".

وأردف "لقد كافحنا قليلا في الشوط الثاني وفزنا بالكرات على الفور ثم سجلنا الهدف الثاني ثم حلق اللاعبين، وبدا لطيفا حقا".

وأتم "كنا نعرف صعوبة المباراة خاصة في الكرات الثابتة للخصم ولم أتوقع سير المباراة بتلك الطريقة، ليستر يمتلكون جودة عالية ويمرون بموسم رائع مثلما يعلم الجميع، كنا في كامل تركيزنا وسارت الأمور بشكل جيد".

سجل أهداف المباراة روبرتو فيرمينو في الدقيقة 31.

وأضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وما هي إلا ثلاث دقائق وعاد فيرمينو وسجل هدفه الثاني والثالث لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

وأتم ترينت ألكسندر أرنولد رباعية ليفربول بهدف في الدقيقة 78.

وشارك صلاح في المباراة لـ70 دقيقة حتى خروجه مستبدلا.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ليستر سيتي ولفريق كلوب لقاء أقل.

ويبتعد ليفربول عن مانشستر سيتي بـ14 نقطة وسيخوض فريق بيب جوارديولا لقاء مساء غد الجمعة أمام ولفرهامبتون.

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