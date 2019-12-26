مباشر - ليفربول يواجه ليستر في مباراة بـ6 نقاط

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليستر سيتي

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة جولة البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي يوم الخميس.

ويحل ليفربول متصدر الدوري والمنتشي بالتتويج بكأس العالم للأندية هذا الأسبوع ضيفا على ليستر سيتي الوصيف في جولة البوكسينج داي.

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الفارق بين ليفربول المتصدر وليستر الوصيف يبلغ 10 نقاط مع مباراة مؤجلة للريدز، والفوز اليوم يعني الكثير لرجال يورجن كلوب.

ويتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في الخط الأمامي للريدز بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم ونابي كيتا وجوردن هندرسون في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أليسون بيكر.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين شهدت إصابة صلاح في الكاحل على يد حمزة تشودري مدافع ليستر.

وتنطلق المباراة في العاشرة بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح ليفربول ليستر سيتي

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