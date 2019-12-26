تشكيل مانشستر يونايتد – تغييران من سولشاير ضد نيوكاسل.. بوجبا بديل

أجرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تبديلين على تشكيل فريقه الذي يستعد للقاء نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ودفع سولشاير بأندرياس بيريرا وماسون جرينوود منذ البداية بدلا من جيسي لينجارد ودانييل جيمس.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الوسط: لو شاو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- فريد- أندرياس بيريرا

في الوسط الهجومي: أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود- ماركوس راشفورد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وفيل جونز وآشلي يونج وجيسي لينجارد وبول بوجبا ودانييل جيمس.

ويحتل يونايتد المركز الثامن بـ25 نقطة بالتساوي مع ملاحقه نيوكاسل ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الشياطين الحُمر.

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