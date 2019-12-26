مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون يضرب مرمى تشيلسي.. وبورنموث يتقدم على أرسنال

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

المحمدي - تريزيجيه - أستون فيلا - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه حاضرا بشكل أساسي مع أستون فيلا في مواجهة نورويتش.

بينما يلعب أرسنال في أول مباراة للمدرب الجديد ميكيل أرتينا، مع بورنموث، ويواجه تشيلسي نظيره ساوثامبتون.

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- أستون فيلا (0) -(0) ونورويتش (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انطلاق المباراة

دقائق على انطلاق اللقاء

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- بورنموث (1) - (0) أرسنال (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق34 هدف أول لبرنموث في مرمى أرسنال عن طريق جان جوسلينج

انطلاق المباراة

دقائق على انطلاق اللقاء

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- تشيلسي (0) - (1) ساوثامبتون (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق30 ميكيل أوبافيمي والهدف الأول لساوثامبتون في مرمى تشيلسي

انطلاق المباراة

دقائق على انطلاق اللقاء

أستون فيلا تشيلسي أرسنال

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