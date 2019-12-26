انتهت - تشيلسي يخسر.. أرسنال يتعادل.. وأستون فيلا ينتصر

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

بورنموث - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه حاضرا بشكل أساسي مع أستون فيلا في مواجهة نورويتش.

بينما يلعب أرسنال في أول مباراة للمدرب الجديد ميكيل أرتينا، مع بورنموث، ويواجه تشيلسي نظيره ساوثامبتون.

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- أستون فيلا (1) -(0) ونورويتش (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق62 كونور هوريهان والهدف الأول لأستون فيلا

انطلاق المباراة

دقائق على انطلاق اللقاء

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- بورنموث (1) - (1) أرسنال (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق64 أوباميانج وهدف التعادل لأرسنال

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 هدف أول لبرنموث في مرمى أرسنال عن طريق جان جوسلينج

انطلاق المباراة

دقائق على انطلاق اللقاء

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- تشيلسي (0) - (2) ساوثامبتون (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

ق73 ريدموند والهدف الثاني لساوثامبتون

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 ميكيل أوبافيمي والهدف الأول لساوثامبتون في مرمى تشيلسي

انطلاق المباراة

دقائق على انطلاق اللقاء

أستون فيلا تشيلسي أرسنال
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