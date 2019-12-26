استراحة في إنجلترا - توتنام (0) - (1) برايتون.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - بيرنلي

يواجه فريق توتنام نظيره برايتون في أولى مباريات البوكسينج داي، الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز تنطلق يوم الخميس ولن تتوقف سوى مساء اليوم.

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نهاية الشوط الأول

د.37 جوووووول الأول لبرايتون من كرة ثابت، باسكال جروس أرسل الضربة الحرة وآدم وبستر برأسية ممتازة يسجل الأول.

د.24 حكم الفيديو يلغي هدف كين بداعي التسلل.

د.24 جووووول الهدف الأول لتوتنام عن طريق هاري كين بعد تمريرة طولية

د.13 تسديدة قوية من بريتون عن طريق ألزاتي على بعد 25 ياردة من المرمى، الدولي الكولومبي أطلق قذيفة لكن جازانيجا تصدى للكرة وأنقذ مرمى توتنام.

د.08 هجمة خطيرة للغاية ريان سيسينيون يضرب القائم وهدف مؤكد يضيع من توتنام

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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