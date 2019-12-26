كرة سلة - إيهاب أمين يتعافى من الإصابة وجاهز لمواجهة الجزيرة

أعلن النادي الأهلي جاهزية إيهاب أمين لاعب كرة السلة قبل المباراة المرتقبة أمام الجزيرة في دوري سوبر المحترفين.

ويلعب الأهلي أمام الجزيرة مساء غد الجمعة ضمن مباريات دوري سوبر المحترفين.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن تعافي اللاعب من إصابته تماما والتي تسببت في غيابه عن مواجهة الزمالك.

وشدد إيهاب أمين على أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في الدوري والذي يعتبره الهدف الأساسي.

وفاز الأهلي بأول جولتين أمام طلائع الجيش والزمالك، بينما الجزيرة فاز أيضا على سبورتنج وسموحة.

وفي الجولة الثالثة يواجه الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش، بينما يلعب سموحة ضد سبورتنج وأخيرا مصر للتأمين أمام الزمالك.

وتختتم منافسات دور ربع النهائي من دوري سوبر المحترفين المقام بنظام الذهاب والإياب في الثامن من فبراير المقبل.

وتقام بعد ذلك منافسات ربع النهائي بنظام الإقصاء Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

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