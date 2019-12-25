تاكيس: لن أستسلم.. ولماذا لا أستمر مع دجلة؟

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

أحمد أيمن منصور - خالد رضا - بيراميدز - وادي دجلة

رفع تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة راية التحدي رغم خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدف، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وقال جونياس عبر قناة تايم سبورتس "أبارك لبيراميدز على الفوز، الشوط الأول كان الأسوأ لنا منذ بداية الموسم، جودة الكرة صعبت علينا الأمور".

وأضاف المدرب اليوناني "لم يحالفنا الحظ في فرصة بالشوط الأول، وتحسن الأداء في الشوط الثاني، سيطرنا وخلقنا فرصا، وللأسف لم نسجل وخسرنا بركلة جزاء مشكوك فيها، إنه قرار الحكم، ولا يمكن التعليق عليها".

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وبسؤاله عن إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق بعد تراجع النتائج، رد تاكيس "لماذا لا أستمر مع دجلة؟".

وواصل "عندما يكون الموقف صعبا، أعلم أنني أسير في الطريق الصحيح، ولا أعرف الاستسلام ولا أترك فريقا في وسط الموسم، بل فخور بكوني مدربا لهذا الفريق، وفي النهاية سيكون الموسم ناجحا".

وأردف جونياس "المشكلة أننا نخسر مباريات لا نستحق فيها الهزيمة، في المباريات العشر الماضية أداؤنا مميز جدا".

وأتم تصريحاته "لم نخلق فريقا جيدا بل شخصية فهو عامل مهم للفريق أو اللاعبين، النقطة الصعبة أن نكون فريقا بعقلية المكسب".

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 16 نقطة مرتقيا 3 مراكز ليتواجد خامسا، أما دجلة فقبع في المركز الأخير بـ6 نقاط.

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