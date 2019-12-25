المقاصة يقرر تصعيد 3 ناشئين استعدادا لـ الأهلي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 21:06

كتب : بسام أبوبكر

الزمالك - المقاصة

قرر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة تصعيد 3 ناشئين لصفوف الفريق الأول لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويستعد المقاصة لمواجهة الأهلي يوم 1 يناير المقبل في الجولة الـ11 للدوري المصري.

وتم تصعيد كل من هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، بالإضافة إلى الحارس أحمد مصطفى، وجميعهم من مواليد 2001.

أخبار متعلقة

الإسماعيلي: لن نفكر في حسين السيد مجددا.. طلب 5 ملايين قبل دخول الملعب حصاد في الجول 2019 - 10 نجوم يتنافسون في معركة أفضل مهاجم المصري يستعيد الانتصارات أمام الطلائع.. وسموحة يوقف انطلاقة الجونة بصعوبة

على جانب آخر خصص ميدو برنامج إعداد بدني خاص لكل من شريف حازم ومحمد دبش وأحمد عادل عبد المنعم لتأهيلهم بدنيا تحت إشراف جريجور مخطط الأحمال بالفريق.

وتعادل المقاصة 2-2 مع نادي مصر في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الفريق الفيومي يحتل المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.

طالع أيضا

كيف تحكم العالم بشجرة الكريسماس

الحدود يوقف زحف إنبي

محمد فضل: لم نستقر بعد على موعد ومكان السوبر المصري

تقرير: أرتيتا لا يريد أوباميانج في أرسنال

الاتحاد يوافق على بيع مهاجمه

دليلك لفهم تحركات الأهلي في ميركاتو الشتاء

المقاصة الأهلي ميدو الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

المقاصة يقرر تصعيد 3 ناشئين استعدادا لـ الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: لن نفكر في حسين السيد مجددا.. طلب 5 ملايين قبل دخول الملعب 19 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير يلمح لإشراك بوجبا بشكل أساسي ضد نيوكاسل 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حصاد في الجول 2019 - 10 نجوم يتنافسون في معركة أفضل مهاجم ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - بيراميدز (1) - (0) دجلة.. جوووول أول ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول يسابق الزمن لتحضير قميص بشعار مونديال الأندية خلال 4 أيام ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث

قد ينال إعجابك